Kolejne nowe samochody dla kujawsko-pomorskich policjantów Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Kujawsko-pomorscy policjanci otrzymali 36 nowych nieoznakowanych radiowozów, wartych łącznie blisko 5 milionów złotych. Zakup był możliwy dzięki środkom z Funduszu Pomocy oraz z budżetu Policji. Część aut trafiła już do jednostek na terenie całego województwa. Natomiast pozostałe są w trakcie przygotowania i niebawem pojawią się na ulicach miast naszego regionu.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie skuteczności działań kujawsko-pomorscy policjanci otrzymali nowe nieoznakowane radiowozy. Łączna wartość 36 pojazdów to blisko 5 milionów złotych. Ich zakup był możliwy dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Pomocy oraz z budżetu Policji.

20 sztuk nieoznakowanych radiowozów marki Renault Kangoo typu kombi-van oraz 4 sztuki furgonów Renault Traffic zostało zakupionych z Funduszu Pomocy z myślą o zespołach techników kryminalistyki. Koszt ich zakupu wyniósł prawie 3,5 miliona złotych. Te nowoczesne auta wyposażone w silniki wysokoprężne oraz automatyczne skrzynie biegów trafiły już do komend miejskich i powiatowych na terenie województwa.

Natomiast ze środków własnych z budżetu Policji, flota samochodów wzbogaciła się o 12 osobowych Renault Megane Grand Coupe. Łączna ich wartość to ponad 1,5 miliona złotych. Nowe „osobówki” wyposażone w benzynowe silniki oraz automatyczne przekładnie są w fazie ostatnich przygotowań w Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Niebawem pojawią się na ulicach miast naszego regionu.

