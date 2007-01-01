Policjanci z Izbicy Kujawskiej pomogli 93-latkowi zagrożonemu wychłodzeniem, który odwdzięczył się recitalem Powrót Drukuj Takich podziękowań z pewnością nie spodziewali się policjanci z Izbicy Kujawskiej w powiecie włocławskim, którzy pomogli samotnie mieszkającemu 93-latkowi. Mężczyzna, po hospitalizacji wrócił do domu, gdzie było bardzo zimno. Funkcjonariusze przynieśli więc opał i rozpalili w piecu,a wdzięczny Senior zagrał dla nich na skrzypcach i harmonijce.

Policjanci każdego dnia prowadzą kontrole miejsc zamieszkania osób potrzebujących wsparcia, a także sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Działania te mają na celu szybkie reagowanie i zapobieganie tragicznym skutkom niskich temperatur.

Wczoraj (3.02.26) policjanci z Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej, pow. Włocławski, otrzymali informację, że jeden z mieszkańców gminy, po hospitalizacji, wrócił do domu i z racji podeszłego wieku (93l.) może potrzebować pomocy. Pod wskazany adres natychmiast pojechali dwaj policjanci „patrolówki" i dzielnicowy.

Rzeczywiście, gdy funkcjonariusze weszli w domu okazało się, że wewnątrz jest bardzo zimno, a samotnie mieszkającemu Seniorowi nie ma kto przynieść drewna, by napalić w piecu. Policjanci, nie tracąc zbędnego czasu, nanieśli spory zapas opału i rozniecili ogień, dzięki czemu chwilę później już było ciepło.

W podziękowaniu za okazaną pomoc uradowany 93-latek zagrał funkcjonariuszom na skrzypcach oraz harmonijce.

Apelujemy o czujność i reagowanie na sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Każde zgłoszenie ma znaczenie i może pomóc zapobiec nieszczęściu. Seniorowi życzymy dużo zdrowia i bardzo dziękujemy za recital.

Autor: opracowano na podstawie info. asp. Renaty Wróblewskiej-Czaplickiej

Publikacja: Kamila Ogonowska