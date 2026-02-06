Kryminalni wraz z CBZC przejęli ponad 75 kg narkotyków Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie zlikwidowali narkotykowy magazyn. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 75 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości od pewnego czasu pracowali nad sprawą rozprowadzania środków odurzających na terenie Bydgoszczy i powiatu. Z ich wiedzy wynikało, że w mieście może znajdować się magazyn narkotykowy. Wspólna praca pozwoliła na wytypowanie miejsca, w którym mogą być magazynowane narkotyki, a także powiązanych z nimi osób.

W poniedziałek (2.02.2026 r.) kryminalni przystąpili do realizacji i pojechali na bydgoskie Wzgórze Wolności. Po południu, namierzyli jednego z podejrzewanych w momencie, gdy wychodził z mieszkania. 35-latek posiadał przy sobie około 3 kg substancji krystalicznej 2CMC/3CMC oraz około kilograma zielonego suszu roślinnego. Następnie policjanci przeszukali mieszkanie, z którego wcześniej wychodził.

Chwilę później kryminalni zatrzymali do sprawy, mieszkającego nieopodal 21-latka. W jego mieszkaniu policjanci również zabezpieczyli susz roślinny, biały proszek, kilka gramów grzybów halucynogennych oraz kilkaset nielegalnych e-papierosów, a także gotówkę.

Na terenie powiatu bydgoskiego została zatrzymana do wyjaśnienia 33-latka. W miejscu jej zamieszkania policjanci zabezpieczyli zielony susz roślinny oraz pieniądze. Wszyscy troje trafili do policyjnego aresztu.

Łącznie zabezpieczono blisko 50 kg kryształu, prawie 25 kg zielonego suszu roślinnego, grzyby halucynogenne, kilka gramów białego proszku, 21 tabliczek czekolady z najprawdopodobniej grzybami halucynogennymi. W mieszkaniu znajdowało się także kilkaset opakowań e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, waga elektroniczna, folia do zgrzewania oraz znaczna ilość gotówki.

We wtorek (3.02) zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Tam oskarżyciel przedstawił mężczyznom zarzuty udziału w obrocie znacznej ilości narkotyków, a 33-latka po przesłuchaniu została zwolniona.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych mężczyzn. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy uwzględnił wniosek i aresztował ich na najbliższe trzy miesiące. Teraz grozi im kara do 12 lat więzienia.



Autor: nadkom. Przemysław Słomski

Publikacja: asp. Michał Robakowski