Finał konkursu „Służba w obiektywie” Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbył się uroczysty finał konkursu „Służba w obiektywie”. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński spotkał się z autorami nadesłanych materiałów filmowych. Podziękował za przygotowane prace, a przede wszystkim złożył gratulacje zwycięzcom.

„Służba w obiektywie” to pierwsza edycja konkursu filmowego, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński.

Konkurs skierowany był do policjantek oraz policjantów województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy mieli przygotować jedną rolkę-spot, która w nowoczesny sposób przybliża pracę funkcjonariuszy różnych pionów polskiej Policji oraz codzienne obowiązki policjantów.

Łącznie wpłynęło siedem materiałów, których autorami byli:

Z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

st. asp. Adrian Serocki (KP w Koronowie)

sierż. szt. Jakub Skrzypek (KMP w Bydgoszczy)

Z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu:

mł. asp. Jakub Gabrysiak

Z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy:

mł. asp. Paweł Dominiak

Z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie:

st. sierż. Jakub Kiliszek oraz mł. asp. Joanna Madej

Z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu:

asp. szt. Katarzyna Wilangowska

A także z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie:

st. asp. Krzysztof Świerczyński

Komisja konkursowa wyłoniła trzech finalistów.

W Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, na którą przybyli uczestnicy konkursu wraz z Szefami jednostek. Komendant Wojewódzki insp. Jakub Gorczyński podziękował wszystkim wyróżnionym policjantkom i policjantom za przygotowane materiały i udział w konkursie, wręczając im drobne upominki. Następnie uhonorował i nagrodził laureatów.

I miejsce – mł. asp. Jakub Gabrysiak z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

II miejsce – asp. szt. Katarzyna Wilangowska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu

III miejsce – st. sierż. Jakub Kiliszek oraz mł. asp. Joanna Madej z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie

Na zakończenie inspektor Jakub Gorczyński podziękował uczestnikom za realizację projektów oraz wysoki poziom ich wykonania. Podkreślił również, jak ważny jest przekaz materiałów pokazujących Policję jako nowoczesną formację mundurową.

Brawo dla wszystkich uczestników, a przede wszystkim dla zwycięzców!