W podziękowaniu sportowcom, którzy godnie reprezentują kujawsko-pomorski garnizon Data publikacji 28.02.2026 Powrót Drukuj Ponad 70 sportowców kujawsko-pomorskiego garnizonu uczestniczyło w spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Jakubem Gorczyński i Przewodniczącym NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego Piotrem Kujawą. Policjanci i pracownicy cywilni godnie reprezentowali nas w różnego rodzaju zawodach sportowych, zajmując niejednokrotnie medalowe miejsca. Teraz przyszedł czas na podziękowania.

Wczoraj (27.02.26) z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego, przy współudziale KWP w Bydgoszczy w Sali Konferencyjnej, odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jakuba Gorczyńskiego i Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego Piotra Kujawy z policjantkami i policjantami oraz pracownikami Policji, którzy osiągnęli sukcesy indywidualne czy drużynowe, uczestnicząc w roku 2024/2025 w zawodach, a także turniejach sportowych. Grono to nie tylko godnie reprezentowało swoje rodzime jednostki miejskie lub powiatowe, ale przede wszystkim kujawsko-pomorski garnizon. Niejednokrotnie stanęli oni na podium lub zajęli wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

W ramach podziękowania za osiągnięcia sportowe, promujące środowiska policyjne i związkowe garnizonu kujawsko-pomorskiego Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego i Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręczyli naszym sportowcom pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Głos w trakcie spotkania zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński, który podziękował za zaangażowanie i promocję naszego garnizonu. Następnie głos zabrał zaproszony gość Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. zachodnio-pomorskiego Marian Boguszyński który podkreślił wagę angażowania się funkcjonariuszy w propagowanie sportu i podnoszenie kultury fizycznej, zaznaczając, że przydaje się w codziennej służby. Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Kujawa, który wyraził swój podziw i szacunek dla wszystkich uczestniczących w spotkaniu podkreślając, że poprzez swoją pasję i poświęcony czas stają się ambasadorami środowiska policyjnego i związkowego w województwie, kraju i na arenie międzynarodowej, jednocześnie pokazują, że poprzez sukcesy sportowe można kreować pozytywne wartości dla naszego środowiska.

Po wręczeniu podziękowań była okazja do pamiątkowego zdjęcia, a następnie wszyscy zostali na wspólnym poczęstunku, podczas którego ponad 70 sportowców mogło wymienić swoje wrażenia ze startów, a przede wszystkim była to również doskonała okazja, by spotkać się w szerszym gronie.

Nasi Koledzy, reprezentując garnizon osiągnęli drużynowo I Miejsce w Mistrzostwach Polskiej Policji w Koszykówce w 2025 r. i II miejsce w 2024 r. II miejsce w mistrzostwach Policji w piłce siatkowej w 2025 r. II miejsce w Mistrzostwach MSWiA służb mundurowych w piłce nożnej Mundial Uniejów w 2024 r. i IV miejsce w 2025 r. Indywidualnie reprezentowali nasz garnizon z sukcesami w zawodach krajowych i międzynarodowych w Triatlhonie, pływaniu, biegach długodystansowych, przełajowych, sportach walki (kixboxing, karate tradycyjnym, brazylijskim jujitsu) łucznictwie, strzelectwie czy nawet w zawodach ninja warrior. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w roku 2026 r.