Narkotyki warte ponad 7 milionów przejęte przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców tylko przez ostatnie 3 miesiące przejęli setki kilogramów narkotyków. Zatrzymali także hurtowników i współpracujących z nimi magazynierów, a także handlarzy. Tym razem policjanci przejęli 170 kilogramów narkotyków, w „magazynie” w Bydgoszczy.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zdobyli informację, że w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Bełzy w Bydgoszczy, funkcjonować może „magazyn” narkotyków. Z miejscem tym powiązany miał być młody mężczyzna.

We wtorek (10.03.3026 r.) rano policjanci zatrzymali 28-latka na klatce schodowej, gdy wychodził. W miejscu jego zamieszkania, po szybkim przeszukaniu, kryminalni zabezpieczyli spakowane w sportowe torby, a także walizki na kółkach narkotyki. Ilości zaskoczyły samych policjantów. Było to ponad 170 kilogramów różnych narkotyków. Po dokładnym zważeniu okazało się, że policjanci przejęli: niemal 5,5 kilograma kokainy, prawie 60 kilogramów marihuany i 104 kilogramy kryształu o czarnorynkowej wartości około 7,5 miliona złotych.

Podczas tej realizacji zatrzymany został także 22-latek, który miał narkotyki od zatrzymanego na ul. Bełzy 28-latka. U niego w mieszkaniu na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy kryminalni zabezpieczyli 0,5 kilograma marihuany, 0,5 kilograma kryształu, a także ponad 100 gramów kokainy.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a przejęte narkotyki do Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie zostały zbadane.

W Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie, zatrzymani usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środkami odurzającymi, a do sądu trafił wniosek prokuratora o ich aresztowanie. Sąd zdecydował, że obaj najbliższe 3 miesiące pozostaną w areszcie tymczasowym.

Teraz kryminalni będą ustalać skąd pochodziły narkotyki, jaki był sposób ich dystrybucji, a także czy z podejrzanymi ktoś współpracował.

W czasie ostatnich 3 miesięcy policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, przejęli (łącznie z realizacją opisaną powyżej) około 300 kilogramów narkotyków, w tym: 160 kilogramów kryształu, 80 kilogramów marihuany, 50 kilogramów kokainy, a także 10 kilogramów amfetaminy. Jak wynika z szacunków, narkotyki te na tzw. czarnym rynku osiągają wartość około 30 milionów złotych, a co najważniejsze, nie trafiły do odbiorców.

Autor:

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz