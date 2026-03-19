Policyjne stoisko na Targach Pracy i Kariery Your Future 2026 Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Przedstawiciele Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wzięli udział Targach Pracy i Kariery Your Future 2026. Policyjne stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem odwiedzających.

W środę (18.03.2026) odbyła się jubileuszowa edycja Targów Pracy i Kariery Your Future 2026 zorganizowane na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej w Akademickim Centrum Sportu. Tego typu inicjatywa była doskonałą okazją dla osób szukających zatrudnienia, na zapoznanie się z ofertami pracy. Odwiedzający mieli możliwość konsultacji dokumentów aplikacyjnych z doradcą zawodowym oraz odbycie rozmów bezpośrednio z pracodawcami. W ramach wydarzenia odbyła się także debata zatytułowana „Doświadczenie versus młodość: jak łączyć siły na rynku pracy” poświęcona współpracy międzypokoleniowej na rynku pracy.

Wśród kilkudziesięciu wystawców nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, w tym policjantów. Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy reprezentował Zespół ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia, w składzie Pani Karolina Paczkowska, Pani Małgorzata Szulc oraz mł. asp. Mariusz Augustynowicz.

Policyjne stoisko budziło spore zainteresowanie gości. Odwiedzający mogli dowiedzieć się jak przebiega procedura rekrutacji do służby w Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Każdy chętny otrzymał ulotkę ze szczegółowymi informacjami o doborze oraz upominek.

