Bezpieczeństwo na uczelni w teorii i praktyce – szkolenie z udziałem SPKP Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Jak reagować w sytuacji zagrożenia i kryzysu? Odpowiedzi na to pytanie poznali pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podczas spotkania z policjantami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Wczoraj (18.03.2026) w siedzibie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kadry uczelni oraz pracowników administracyjnych z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Wydarzenie miało na celu podniesienie świadomości w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, w szczególności na zagrożenia związanego z aktywnym strzelcem. Dlatego, w pierwszej części spotkania funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję, podczas której omówili charakterystykę tego typu zagrożeń oraz zasady postępowania w chwili wystąpienia ataku.

Policjanci szczególną uwagę zwrócili na właściwe reakcje, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Istotnym elementem szkolenia było omówienie zasad ewakuacji z uwzględnieniem konieczności zachowania spokoju oraz stosowania się do poleceń służb.

W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Przygotowany scenariusz zakładał symulację sytuacji zagrożenia. Etap praktyczny umożliwił sprawdzenie zdobytej wiedzy oraz przećwiczenie właściwych reakcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Tego rodzaju inicjatywy wzmacniają współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim, a Policją. Tym samym przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

