Nie lada spotkanie w szczytnym celu Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Z „wypiekami na twarzach" wychodzili zwycięzcy jednej z aukcji WOŚP ze spotkania z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Nasi goście nie tylko poznali tajniki służby w tej elitarnej jednostce, ale także sprzęt czy procedury działań, wykorzystywane podczas niełatwych bądź co bądź akcji.

Kilka dni temu (9–10.04.26) odbyła się wyjątkowa wizyta dla zwycięzców aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziewięć osób miało niepowtarzalną okazję poznać kulisy pracy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Największą atrakcją spotkania była bezpośrednia rozmowa z funkcjonariuszami, którzy opowiedzieli o specyfice swojej służby, codziennych wyzwaniach oraz wymaganiach stawianych policjantom tej elitarnej jednostki. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem słuchali relacji i zadawali liczne pytania.

Podczas wizyty zaprezentowano specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane w działaniach kontrterrorystycznych. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć różne typy uzbrojenia, sprzęt taktyczny oraz rozwiązania stosowane podczas operacji wysokiego ryzyka.

Funkcjonariusze szczegółowo omówili również procedury działań: minersko-pirotechnicznych czy podwodnych oraz techniki wykorzystywane przy wejściach do zamkniętych pomieszczeń.

W trakcie spotkania mundurowi zaprezentowali także sprzęt ochronny i specjalistyczny, wykorzystywany podczas akcji – w tym hełmy, tarcze balistyczne, uprzęże oraz wyposażenie do działań wysokościowych. Pokazali, jak wygląda przygotowanie funkcjonariuszy do różnych scenariuszy operacyjnych.

W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Jacek Witas, który wręczył uczestnikom pamiątkowe upominki.

Łącznie podczas aukcji WOŚP zebrano imponującą kwotę:

1. pakiet #3 (3 osoby) – 615,00 zł

2. pakiet #2 (3 osoby) – 501,00 zł

3. pakiet #1 (3 osoby) – 450,00 zł

i najcenniejszy złoty bilet – 1 950,00 zł

To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dostarczyło uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, ale również pozwoliło lepiej zrozumieć, jak wymagająca i odpowiedzialna jest służba w Policji.

Dziękujemy wszystkim zwycięzcom aukcji oraz osobom, które wzięły udział w licytacji i wsparły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.