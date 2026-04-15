84 nowych policjantów. W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się ślubowanie przyjętych do służby policjantów. 84 funkcjonariuszy po zakończonym szkoleniu podstawowym trafi do służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Słowa Roty funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

- Dzisiejsza uroczystość ma dla nas szczególne znaczenie. Jest to pierwsze w tym roku przyjęcie do służby w szeregi kujawsko-pomorskiej Policji nowych policjantów. Służba w Policji to nie tylko zawód – to przede wszystkim zobowiązanie wobec Ojczyzny, ale także drugiego człowieka. To gotowość do niesienia pomocy, często w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi i poświęcenia. To również codzienna troska o bezpieczeństwo obywateli, dbałość o porządek publiczny – wartości fundamentalne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Wasza obecność tutaj jest dowodem na to, że nie brakuje ludzi, którzy chcą podejmować się tych wyzwań i służyć społeczeństwu.(…) Słowa podziękowania kieruję również do Waszych rodziców i bliskich. To dzięki wychowaniu, przekazanym wartościom i wsparciu, jesteście dziś gotowi podjąć się tej wymagającej służby. Wychowanie w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólne dobro ma dziś swoje piękne odzwierciedlenie.(…) Na zakończenie życzę Wam, abyście zawsze pamiętali, jak ważną misję realizujecie. Niech służba w Policji będzie dla Was źródłem dumy i satysfakcji, a także motywacją do nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Gratuluję Wam wyboru tej drogi. Życzę powodzenia i bezpiecznej służby.

Tymi słowami do nowo przyjętych do służby policjantów zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński.

Na uroczystości obecni byli między innymi: Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling, kadra kierownicza kujawsko-pomorskiej Policji, a także rodziny oraz bliscy, składających ślubowanie.

Osiemdziesięciu czterech nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu, gdzie dbać będą o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. I tak: 44 do Bydgoszczy, 10 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, 7 do Torunia, po 5 do: Mogilna i Nakła, po 4 do Brodnicy i Inowrocławia, i po 1 do: Chełmna, Sępólna, Tucholi, KWP w Bydgoszczy oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Wśród nowych adeptów jest 25 kobiet.

Uroczystość ślubowania była doskonałą okazją do wręczenia odznaki okolicznościowej przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Medalem Stulecia Służby Kobiet w Policji odznaczona została insp. Małgorzata Jorka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, która na co dzień nadzoruje pracę pionu kryminalnego kujawsko-pomorskiej Policji. Gratulujemy!