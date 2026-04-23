Policja kujawsko-pomorska wzbogaciła się o nowy sprzęt Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Dwie nowe łodzie motorowe oraz dron trafiły do policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego. Sprzęt został zakupiony przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Dziś przekazano go policjantom.

Dzisiaj (23.04.2026 r.), na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, odbyła się zbiórka, podczas której przekazano nowy, specjalistyczny sprzęt dla trzech jednostek Policji naszego województwa.

Zakup dwóch łodzi motorowych zrealizował Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Cena jednej wyniosła 202 950 złotych.

W zbiórce udział wzięli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jacek Witas, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, do których trafi nowy sprzęt, a także policjanci.

Kujawsko-pomorska Policja dysponuje obecnie 26 sztukami sprzętu wykorzystywanego przez policyjnych wodniaków. Jest to, między innymi: 20 łodzi motorowych, 2 pontony ratownicze oraz 4 skutery wodne.

Przekazane dzisiaj nowe łodzie motorowe zostały wykonane z wytrzymałych stopów aluminium. Charakteryzują się wzmocnioną odpornością na uszkodzenia i niskim zanurzeniem, co umożliwia ich efektywne wykorzystanie w trudnodostępnych miejscach, przy niskim stanie wody oraz na terenach zalewowych.

Każda łódź została wyposażona w przyczepny silnik zaburtowy o mocy 70 KM, przyczepę transportową oraz pełne wyposażenie dla policjantów. Dodatkowo otrzymały one między innymi: elementy uprzywilejowania policyjnego, apteczki kwalifikowanej pierwszej pomocy, echosondy, dedykowane zadaszenia i pokrowce postojowe.

Przekazany bezzałogowy statek powietrzny Matrice DJI 350 RTK, o wartości blisko 94 tysięcy złotych, to zaawansowane narzędzie wspierające działania Policji. Dron wyposażony jest w gimbal stabilizujący kamerę, kamerę szerokokątną, kamerę z 34-krotnym zoomem optycznym, dalmierz laserowy o zasięgu do 3000 metrów, radiometryczną kamerę termowizyjną oraz lampę podczerwieni. Jest wodoodporny i dzięki czterem akumulatorom pozwala na około 2 godziny lotu.

Dwie łodzie motorowe trafią do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu i Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Natomiast bezzałogowy statek powietrzny (BSP) do Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości odbyło się symboliczne przekazanie kluczyków do łodzi motorowych oraz kontrolera drona.

Wręczył je Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marcin Woźniak.

Autor: nadkom. Przemysław Słomski

