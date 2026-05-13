Zespoły Antykonfliktowe - więcej na ten temat Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Dziś gościem "Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK był inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Przyczynkiem do tego spotkania było 15-letcie działania Zespołów Antykonfliktowych w polskiej Policji.

Kiedy powstały, dlaczego, gdzie działają i jakie mają zdania? Odpowiedzi na te pytania uzyskał redaktor Maciej Wilkowski podczas audycji w radiu PiK. Inspektor Jakub Gorczyński – Szef kujawsko-pomorskich policjantów szczegółowo omówił genezę powstania, a także cel działania Zespołów Antykonfliktowych, w skład których wchodzą policjanci, którzy zadanie to wykonują poza codziennymi obowiązkami.

Rzadko są widoczni, częściej działają „po cichu”, niewielu z nas się domyśla, że to właśnie ich praca przyczyniła się do tego, że policjanci nie musieli wkraczać siłowo i interweniować.

Więcej na ten temat w „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PIK.