Rondo imienia sierż. Piotra Dulkiewicza oficjalnie otwarte. Odsłonięto także tablicę Jego pamięci Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Przed Komendą Miejską Policji w Toruniu odbyła się uroczystość nadania nazwy rondu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej policjantowi, który w 2001 roku zginął podczas ratowania tonącego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwa Policji, związków zawodowych, rodzina poległego funkcjonariusza oraz mieszkańcy Torunia.

Dziś (25.05.2026) odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania nazwy rondu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej temu policjantowi. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwa Policji, związków zawodowych, rodzina poległego funkcjonariusza oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się przed Komendą Miejską Policji w Toruniu. W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński oraz Radca Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Przemysław Idec, reprezentujący Komendanta Głównego Policji, Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Witold Markiewicz, parlamentarzyści, Przewodniczący Rady Miasta Torunia pan Łukasz Walkusz wraz z Radnymi Miasta Torunia, Prezydent Miasta Torunia pan Paweł Gulewski, Starosta Toruński pan Mirosław Graczyk. Obecni byli również przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa, związków zawodowych, policjanci, pracownicy Policji, a przede wszystkim Rodzina sierżanta Piotra Dulkiewicza.

Podczas uroczystości przypomniano sylwetkę sierżanta Piotra Dulkiewicza, który służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w Referacie Patrolowo–Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. 14 maja 2001 roku, ratując tonącego człowieka w nurcie Wisły, poświęcił własne życie. Za swoją postawę został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Policji oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia było symboliczne otwarcie ronda imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza, połączone z odsłonięciem nazwy ronda. W ceremonii uczestniczyli Przewodniczący Rady Miasta Torunia pan Łukasz Walkusz wraz z Radnymi, Prezydent Miasta Torunia pan Paweł Gulewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński oraz Komendant Miejski Policji w Toruniu.

Następnie odsłonięto tablicę pamięci poświęconą sierżantowi Piotrowi Dulkiewiczowi. Inicjatywa jej ufundowania została podjęta przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu i Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Toruniu. W odsłonięciu tablicy uczestniczyli insp. Jakub Gorczyński, insp. Witold Markiewicz, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego mł. insp. Piotr Kujawa oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp. szt. w st. spocz. Marek Ziomek.

Podczas uroczystości głos zabrali Przewodniczący Rady Miasta Torunia pan Łukasz Walkusz, Prezydent Torunia pan Paweł Gulewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego mł. insp. Piotr Kujawa oraz pani Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk – siostra śp. sierżanta Piotra Dulkiewicza.

W dalszej części wydarzenia delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą pamięci. Ceremonię zakończyło odegranie melodii „Śpij kolego” oraz wręczenie kwiatów rodzinie poległego funkcjonariusza.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił wspaniały artysta, Pan Dmytro Hrytskiv. Za ogromne wsparcie techniczne dziękujemy Panom Jerzemu i Marcinowi Kropkowskim.

Cześć Jego pamięci!

Autor: podkom. Dominika Bocian

Publikacja: podkom. Dominika Bocian