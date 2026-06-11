Finał XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 8–10 czerwca 2026 r. w Koronowie odbył się Finał Krajowy XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla II grupy wiekowej. W wydarzeniu udział wzięło 17 zespołów z całej Polski.

Finał ogólnopolski, który w tym roku odbył się w Koronowie w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie powiatu bydgoskiego, był zwieńczeniem wielomiesięcznych, wieloetapowych eliminacji.



Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym od wielu lat jest jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest kształtowanie właściwych postaw wśród młodych uczestników ruchu drogowego, popularyzowanie znajomości przepisów oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania na drodze.



Starsza grupa wiekowa, czyli uczniowie klas VI–VIII szkół podstawowych, musiała zmierzyć się z wymagającymi zadaniami sprawdzającymi wiedzę, umiejętności praktyczne oraz znajomość zasad pierwszej pomocy. Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach: teście wiedzy, teście skrzyżowań, jeździe po miasteczku ruchu drogowego, rowerowym torze przeszkód oraz pierwszej pomocy.



Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci ruchu drogowego. Sędzią głównym zawodów był nadkom. Janusz Kozłowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Turniej BRD to ważny element działań profilaktycznych Policji. Edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz kształtowanie właściwych nawyków już od najmłodszych lat mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.



Słowa uznania należą się także lokalnym reprezentantom oraz gospodarzom wydarzenia: uczniom Szkoły Podstawowej w Świekatowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, którzy godnie reprezentowali województwo kujawsko-pomorskie podczas ogólnopolskiego finału.



Po zaciętej rywalizacji prowadzonej w duchu fair play oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się w uroczystej atmosferze koronowskiego ratusza. Galę uświetnili swoją obecnością Panowie: Konrad Romik - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Michał Sikora - Preses Polskiego Związku Motorowego.



Klasyfikacja generalna Finału Turnieju BRD – grupa II



Klasyfikacja drużynowa:



I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu (województwo opolskie)

II miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ropie (województwo małopolskie)

III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej (województwo podkarpackie)



Miejsca szkół z województwa kujawsko-pomorskiego:



VIII miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie (gospodarz)

XIV miejsce: Szkoła Podstawowa w Świekatowie



Klasyfikacja indywidualna:



I miejsce: Karol Hudzik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ropie



II miejsce ex aequo:

Łukasz Miczołek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ropie

Szymon Rojek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie

Aleksandra Świerc – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu



III miejsce: Dawid Polewka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu.



Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom finału krajowego. Podziękowania kierujemy także do nauczycieli, opiekunów i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie młodzieży do udziału w turnieju. To dzięki wspólnej pracy i edukacji budujemy świadomość oraz bezpieczeństwo przyszłych uczestników ruchu drogowego.

Autor: WRD

Publikacja: Kamila Ogonowska