Współpraca Policji z Europejską Siecią służb z Obszaru Technologii ENLETS Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj ENLETS to Europejska Sieć służb z Obszaru Technologii. W Komendzie Głównej Policji odbyło się ważne spotkanie z przedstawicielami organizacji.

ENLETS zrzesza przedstawicieli służb z 30 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem Sieci jest monitorowanie technologii z obszaru bezpieczeństwa, upowszechnianie dobrych praktyk wśród europejskich organów ścigania, angażowanie służb w proces współtworzenia nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością oraz inicjowanie projektów.

ENLETS jest wspierany przez Krajowe Punkty Kontaktowe (National Contact Points) będące bezpośrednimi łącznikami pomiędzy poszczególnymi państwami należącymi do Sieci a Grupą Główną, która odpowiada za koordynację prac.

Podczas spotkania, które odbyło się w Komendzie Głównej Policji, funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego przejęło Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Istotnym elementem Sieci ENLETS są Tematyczne Grupy Robocze - Technology Interest Groups - TIG, których jest pięć. W ich ramach współpracują przedstawiciele poszczególnych europejskich służb, będący jednocześnie praktykami i specjalistami w dziedzinie wybranych technologii.

Jedną z TIG jest Grupa - Centra Operacyjne (Operational Centres), której celem jest usprawnienie przekazu informacji pomiędzy dyżurnymi służb poszczególnych krajów zaangażowanych w projekt w zakresie m.in. pościgów transgranicznych, sytuacji kryzysowych dotyczących różnych państw czy przemieszczających się grup kibiców.

Spotkanie w KGP miało na celu wyłonienie policjantów z komend wojewódzkich Policji, do udziału w Tematycznej Grupie Roboczej - Technology Interest Groups - TIG - Centra Operacyjne.

Inspektor Jakub Gorczyński - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, który brał udział w spotkaniu, pełni rolę lidera jednej z Tematycznych Grup Roboczych (TIG) – w zakresie bezpieczeństwo wewnętrzne (Public Order) - przedstawił sposób działania projektu, zasady uczestnictwa oraz benefity służące wspieraniu bezpieczeństwa UE.