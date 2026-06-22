Bezpieczne wakacje 2026 coraz bliżej Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do sezonu letniego. Informacje o działaniach policjantów przekazał insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Hemmerling, wysłuchał sprawozdań szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podczas letniego wypoczynku.

Informacje dotyczące przygotowań kujawsko-pomorskiej Policji do sezonu letniego przedstawił insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Już wystartowała ogólnopolska akcja Policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” ,której celem jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

Podczas spotkania insp. Jakub Gorczyński omówił m.in.:

organizację służby patroli na akwenach,

kontrole autokarów prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami ITD ,

delegowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy do miejscowości o zwiększonym ruchu turystycznym.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb mieszkańcy i turyści mogą liczyć na bezpieczny i spokojny wypoczynek.