Bezpieczne wakacje 2026 coraz bliżej
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do sezonu letniego. Informacje o działaniach policjantów przekazał insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.
Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Hemmerling, wysłuchał sprawozdań szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podczas letniego wypoczynku.
Informacje dotyczące przygotowań kujawsko-pomorskiej Policji do sezonu letniego przedstawił insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.
Już wystartowała ogólnopolska akcja Policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” ,której celem jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacji.
Podczas spotkania insp. Jakub Gorczyński omówił m.in.:
- organizację służby patroli na akwenach,
- kontrole autokarów prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami ITD ,
- delegowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy do miejscowości o zwiększonym ruchu turystycznym.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb mieszkańcy i turyści mogą liczyć na bezpieczny i spokojny wypoczynek.
Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz