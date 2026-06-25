Narkotyki warte 10 milionów przejęte przez kryminalnych z Bydgoszczy Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Kolejna zrealizowana sprawa policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w której poświęcili sporo czasu na rozpracowaniem osób związanych z przestępczością narkotykową. Tym razem do policyjnych magazynów trafiły narkotyki o czarnorynkowej wartości niemalże 10 milionów złotych, a do aresztu czterech podejrzanych. Śledztwa pozostają pod nadzorem bydgoskich prokuratorów.

Wiele godzin pracy i gromadzenia informacji zanim doszło ostatecznie do namierzenia mieszkania w Bydgoszczy, gdzie funkcjonował, jak ustalili policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, magazyn narkotyków.

Po wejściu do wytypowanego wcześniej mieszkania, w pobliżu osiedla Okole, kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków: 198 kilogramów marihuany, 16 kilogramów haszyszu, 10 kilogramów amfetaminy, 350 gramów kryształu 2 i 3 CMC, a także 46 kilogramów tabletek Xanaxs (silny lek uspakajający i przeciwlękowy) oraz 61 opakowań OxyContinu (silny lek opioidowy).

Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący mieszkanie 19-letni „magazynier” oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę „kuriera”.

Dzień później policjanci zatrzymali kolejne osoby powiązane z tym magazynem: 28- i 24-latka.

Zatrzymani trafili do prokuratur w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Dodatkowo 19 i 22-latek odpowiedzą za naruszenie przepisów Ustawy Prawo farmaceutyczne.

Do sądu skierowano wniosek o aresztowanie podejrzanych.

Sąd nie miał wątpliwości i na wniosek policjantów i prokuratora zdecydował, że najbliższe 3 miesiące podejrzani pozostaną za kratami.

W dalszym ciągu kryminalni będą pracować, aby ustalać kto zajmował się rozprowadzaniem środków odurzających. Ważne jest ustalenie gdzie były one wytwarzane.



Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

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