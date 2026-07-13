Policjanci rywalizowali o tytuły mistrzów Polski w triathlonie Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj 11 lipca 2026 r., podczas zawodów Triathlon Bydgoszcz, odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w triathlonie na dystansie 1/4 Ironman, rozgrywane pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Funkcjonariusze z całego kraju zmierzyli się z wymagającą trasą obejmującą 950 metrów pływania w rzece Brdzie, 36 kilometrów jazdy na rowerze oraz 10,8 kilometra biegu.

W rywalizacji sklasyfikowano 31 zawodników, którzy walczyli o medale w kategoriach Open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw najlepszym zawodniczkom i zawodnikom statuetki oraz nagrody wręczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jacek Witas, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Adam Szeliński oraz Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego mł. insp. Piotr Kujawa.

Wyniki Mistrzostw Polski Policji

Kategoria Open Kobiet

mł. asp. Natalia Nikel (KPP Iława) – 2:28:25 st. asp. Sylwia Szpocińska (KWP Wrocław) – 2:28:32 podkom. Katarzyna Sammler (Komisariat Wodny Policji Poznań) – 2:32:55

Kategoria Open Mężczyzn

mł. asp. Piotr Wiśniewski (KMP Toruń) – 2:03:07 kom. Piotr Okuniewski (SPKP Bydgoszcz) – 2:03:44 nadkom. Piotr Bohater (KMP Wrocław) – 2:04:58

Kategoria Mężczyzn do 40 lat

sierż. szt. Bartosz Nowicki (OPP Bydgoszcz) – 2:10:00 Piotr Wysocki (KPP Oleśnica) – 2:13:35 Wojciech Skalik (KP Warszawa Ursynów) – 2:18:01

Kategoria Mężczyzn powyżej 40 lat

Dariusz Olewiński (emerytowany policjant z Torunia) – 2:06:59 asp. szt. Łukasz Machowski (KPP Jasło) – 2:07:15 Piotr Kawczuk (emerytowany policjant z Torunia) – 2:09:35

W mistrzostwach wystartowała również kobieca sztafeta reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Drużyna w składzie Karolina Ścisłowicz (pływanie), mł. asp. Sara Szprynger (jazda na rowerze) oraz kom. Marta Gwizdalska (bieg) zajęła wysokie czwarte miejsce.

Triathlon Bydgoszcz to największa impreza triathlonowa w Polsce i jedna z największych w Europie. W trakcie całego weekendu (11–12 lipca 2026 r.) na różnych dystansach – od supersprintu do 1/2 Ironman – wystartowało około 5 tysięcy zawodników.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji oraz życzymy kolejnych sukcesów zarówno na sportowych trasach, jak i w codziennej służbie.

Autor: nadkom. Marek Kowalczyk

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski