Wojewódzkie i miejskie obchody Święta Policji w Bydgoszczy Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia, a także Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, odbyły się w Bydgoszczy na płycie Starego Rynku. Tegoroczne święto to czas szczególnych jubileuszy: 100-lecia Sportu w Policji oraz 100-lecia służby dzielnicowych, stanowiących fundament codziennej służby na rzecz bezpieczeństwa i bliskiej współpracy ze społeczeństwem. Kujawsko-pomorskie uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wojewódzkie i miejskie obchody Święta Policji tradycyjnie rozpoczęło symboliczne złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie oraz pod Kamieniem Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie odbyła się msza święta w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja, celebrowana przez Biskupa Krzysztofa Włodarczyka.

Dalej obchody przeniosły się na Stary Rynek w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Romanowi Kusterowi przez Dowódcę uroczystości, odbył się apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń oraz medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Pan Michał Koniuch Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Mirosław Kozłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Bp Krzysztof Włodarczyk Biskup Diecezji Bydgoskiej, a także Szefowie służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, urzędów i instytucji reprezentujących świat nauki, medycyny i kultury. Na apelu obecni także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy.

Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 827 policjantek i policjantów.

Wręczono także przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaki „Zasłużony Policjant”.

Święto Policji jest doskonałą okazją do podziękowań wyrażonych nadaniem Medalu Za Zasługi dla Policji, przyznawanym decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku Medale te odebrali: inspektor Małgorzata Jorka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, podpułkownik Grzegorz Wacław Buczan Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, Pan Jarosław Jan Łyskawa nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola.

W tym roku, po raz drugi, przyznano Odznaki Okolicznościowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z okazji „140. rocznicy urodzin patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”. Tym zaszczytnym odznaczeniem uhonorowani zostali: nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego, Pan Ireneusz Makowski Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Pan Andrzej Wieczyński Wójt Gminy Obrowo. Ks. kanonik Dariusz Żurański Kapelan KMP w Toruniu Diecezjalny Duszpasterz Policji, kom. Marta Gwizdalska z KMP we Włocławku, Pan Marian Chwiałkowski Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Pan Piotr Aleksander Wolski Wójt Gminy Radomin, Pan Bartłomiej Jaszcz Burmistrz Miasta i Gminy Janikowo, Pan Janusz Tyburski Wójt Gminy Rypin, Pan Zbigniew Zgórzyński Wójt Gminy Rogowo, Pan Waldemar Edward Stupałkowski Burmistrz Miasta Sępólno Krajeńskie, Pani Paulina Maciaszek Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Pan Maciej Puchała Wójt Gminy Płużnica, Pan Władysław Łukasik Wójt Gminy Ryńsk, Pan Jacek Idzi Kaczmarek Burmistrz Łabiszyna, Pan Marek Staszczyk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, Pani Karolina Ścisłowicz OPP w Bydgoszczy, płk Tomasz Rożniakowski Szef Oddziału Komunikacji Społecznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, podinsp. w st. spocz. Piotr Fiałkowski były dyżurny Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy, Pan Jacek Foksiński Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, insp. w st. spocz. Jan Ludek były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. w st. spocz. Andrzej Kaszubowski były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. w st. spocz. Barbara Horbik-Piazdecka była Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. w st. spocz. Paweł Spychała były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Uroczystość ta również była okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez kapituły Związków Zawodowych, działających w naszym garnizonie.

Z okazji Święta Policji, w podziękowaniu za służbę, wręczono wyróżnienia Prezydenta Bydgoszczy oraz Starosty Powiatu Bydgoskiego, którzy uhonorowali policjantów szczególnie zasłużonych dla miasta i powiatu.

Istotną częścią tegorocznych obchodów Święta Policji było ślubowanie złożone przez 87 przyjętych do służby policjantów.

Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, który, witając zgromadzonych, powiedział między innymi:

- Dzisiejsze Święto Policji jest przede wszystkim świętem ludzi, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur i rozpoczynają swoją misję z poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Dziś chcę Wam po prostu powiedzieć: dziękuję. Dziękuję za każdą służbę pełnioną w dzień i w nocy. Za gotowość do niesienia pomocy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dziękuje za to, że jesteście tam, gdzie inni często boją się pójść.

Za profesjonalizm, odwagę i poświęcenie. Za chwile, w których narażacie własne zdrowie, a czasem nawet życie, by chronić drugiego człowieka. Za każdym mundurem stoi człowiek i jego historia. Są wśród Was ojcowie

i matki, synowie i córki, mężowie i żony. Są ludzie, którzy nieraz odkładają własne sprawy na później, rezygnując z rodzinnych świąt czy ważnych wydarzeń, by odpowiedzieć na wezwanie. To właśnie ta cicha gotowość do poświęcenia, często niezauważana przez innych, stanowi o prawdziwej sile i wielkości policyjnej służby. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pracowników Policji. Często nie stoicie w pierwszym szeregu, nie nosicie munduru i nie oczekujecie poklasku. Ale Wasza codzienna praca jest równie ważna dla bezpieczeństwa obywateli.(…) Tegoroczne obchody mają szczególny wymiar, ponieważ obchodzimy 100-lecie powstania służby dzielnicowych. To oni są najbliżej ludzi. Obecni tam, gdzie potrzebna jest pomoc, wsparcie, rozmowa i poczucie bezpieczeństwa. (…) Dziś z wdzięcznością oddajemy szacunek wszystkim pokoleniom dzielnicowych, którzy przez minione sto lat z oddaniem i odpowiedzialnością pełnili tę wyjątkową służbę. W tym roku obchodzimy także wyjątkowy jubileusz – 100-lecie Sportu w Policji. To piękna tradycja, która uczy wytrwałości, charakteru i walki z własnymi słabościami. Dziękuję wszystkim policjantom i pracownikom, którzy mimo trudów codziennej służby znajdują czas na rywalizację, rozwijanie swoich pasji i promowanie najlepszych wartości naszej formacji na sportowych arenach. Wasze sukcesy pokazują, że siła Policji tkwi nie tylko w profesjonalizmie, ale również w hartowaniu ducha. Wyrazy uznania kieruję także do funkcjonariuszy i pracowników, którzy zakończyli już służbę i pracę po wielu latach oddania Ojczyźnie. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla bezpieczeństwa naszego kraju, województwa i lokalnych społeczności. Dziękuję również rodzinom Policjantów i Policjantek. To one często ponoszą cichy koszt tej służby – nieobecności podczas rodzinnych uroczystości, ważnych chwil i codziennych spraw. Bez ich wsparcia policyjna służba nie byłaby możliwa.(…) Jestem dumny, że mogę być częścią tej formacji razem z Wami. Formacji ludzi odważnych, odpowiedzialnych i gotowych pomagać innym bez względu na okoliczności. Niech Żyje Polska Policja!

Do zgromadzonych na bydgoskim Starym Rynku zwrócił się Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster:

- (…) Biało-czerwona na maszcie, słyszeliśmy Mazurek Dąbrowskiego, Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Sztandary towarzyszące komend miejskich i powiatowych, młodzi adepci sztuki, którzy dopiero przekroczyli „próg polskiej Policji” i wypowiedzieli słowa roty policyjnego ślubowania. One jeszcze brzmią w murach tego rynku. I doświadczeni policjanci, którzy właśnie otrzymali medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopie. Czy można było napisać lepszy scenariusz dla Święta Policji? (…) Dzisiaj chcemy świętować, dzisiaj chcemy się radować, bo każdego dnia czeka nas ciężka służba. Dowodem tej trudnej służby są słowa roty ślubowania. Pragnę z najwyższym szacunkiem zwrócić się do policjantek i policjantów oraz pracownic i pracowników garnizonu kujawsko-pomorskiego. Wasza służba i praca mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju. Dziękuje za profesjonalizm, odpowiedzialność oraz gotowość do działania niezależnie od dnia, warunków czy skali wyzwań. Z uznaniem patrzę na to z jakim oddaniem potraficie łączyć wymagającą służbę z życiem rodzinnym i osobistym często ponosząc przy tym wiele wyrzeczeń. W trosce o rozwój formacji oraz poprawę warunków pełnienia służby kierownictwo polskiej Policji konsekwentnie podejmuje działania wzmacniające potencjał naszej formacji. O tym wzmocnieniu słyszeliśmy już w słowach Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyrazem tej polityki jest program modernizacji Policji na lata 2026-2029, w ramach którego do Policji trafi blisko 7,3 miliarda złotych. (…) Realnym wsparciem dla budżetu funkcjonariuszy jest wprowadzenie od lipca ubiegłego roku świadczenia mieszkaniowego. To istotna inwestycja w ludzi, która nie tylko poprawia sytuację mieszkaniową lecz także wzmacnia atrakcyjność służby i pozycji Policji jako odpowiedzialnego i nowoczesnego pracodawcy. Tu należy się Państwu kilka informacji i liczb. Od listopada ubiegłego roku w polskiej Policji służy ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy, na dzień 9 lipca po ostatnich przyjęciach w naszych szeregach służy 103711 policjantów, 3661 funkcjonariuszy przyjęliśmy do służby w tym roku. Robimy to po to, abyście się Wy Państwo, czuli się bezpiecznie. (…) W imieniu Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia serdecznie gratuluję wszystkim, którzy dziś otrzymali wyróżnienia i awanse. Są one wyrazem uznania dla Państwa profesjonalizmu, zaangażowania oraz codziennej, odpowiedzialnej służby i pracy na rzecz obywateli.(…)

Głos zabrali także: Pan Michał Koniuch Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Mirosław Kozłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości odbył się krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz przemarsz Kompanii Honorowej KWP w Bydgoszczy i pocztów sztandarowych komend Policji z naszego garnizonu.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji z dobrze pełnionej służby i pracy, a także pomyślności w życiu osobistym.