Bydgoscy i toruńscy policjanci na podium Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Bydgoscy policjanci odnieśli sukces podczas Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/2 Ironman. Tytuł Mistrzyni Polski zdobyła asp. Dominika Kondej-Głowala z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, natomiast Mistrzem Polski wśród mężczyzn został kom. Piotr Okuniewski z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Ogromne gratulacje!

W niedzielę (9.08.2026), w Żninie, odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/2 Ironman. Zawody objęte zostały patronatem Komendanta Głównego Policji. Zawodnicy rywalizowali na dystansie obejmującym: 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz 21 km biegu. Po trudnej i zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Mistrzostwo Polski Policjantek zdobyły:

1. asp. Dominika Kondej-Głowala z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy – czas: 5 godzin 24 minuty 57 sekund

2. st. asp. Sylwia Szpocińska z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – czas: 5:45:19

3. asp. Iwona Basara z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie – czas: 5:50:13

Mistrzem Polski Policjantów został:

1. kom. Piotr Okuniewski z SPKP w Bydgoszczy – czas: 4 godziny 37 minut 5 sekund

2. podkom. Jordan Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu – czas: 4:41:14

3. mł. asp. Piotr Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu – czas: 4:46:14

Warto podkreślić, że asp. Dominika Kondej-Głowala zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet. W klasyfikacji wiekowej K30 asp. Iwona Basara uplasowała się na 2. pozycji, a w kategorii K40 st. asp. Sylwia Szpocińska również zajęła 2. miejsce. Trzecie miejsce w tej kategorii wywalczyła podkom. Katarzyna Sammler z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.

Wśród mężczyzn kom. Piotr Okuniewski zajął 2. miejsce w klasyfikacji wiekowej M40. Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw pamiątkowe statuetki oraz nagrody najlepszym zawodniczkom i zawodnikom wręczyli Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Adam Szeliński oraz Komendant Powiatowy Policji w Żninie insp. Tomasz Rybczyński.

Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, lecz także ważny element promowania aktywności fizycznej w środowisku policyjnym. Utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej stanowi istotny aspekt przygotowania funkcjonariuszy do realizacji codziennych zadań służbowych. Zawody sportowe umożliwiają rozwijanie zainteresowań i pasji, doskonalenie własnych możliwości oraz integrację policjantów z różnych jednostek organizacyjnych Policji. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!