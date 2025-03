Nie pirać na drodze, bo możesz ponieść surowe konsekwencje Data publikacji 28.03.2025 Powrót Drukuj Omijał pojazd przed przejściem i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu co zarejestrował kierujący innym autem, a nagranie przesłał na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ". Policjanci ustalają, kto kierował toyotą rav 4?

Do niebezpiecznej sytuacju na drodze doszło pod koniec lutego (25.02.25) na ul. 3 Maja w Brodnicy. Kierujący pojazdem marki Toyota Rav 4 omijał inne auto, które zatrzymało się przed przejściem i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na oznakowanym przejściu. Tylko dzięki czujności prawidłowo przechodzącej po pasach nie doszło do tragedii. Niewiele brakowało, a kobieta zostałaby potrącona. Policjanci ustalają, kto kierował pojazdem?

Zdarzenie to zarejestrowała kamera samochodowa innego uczestnika ruchu, który przesłał materiał na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Dzięki temu nagraniu policjanci będą mogli ustalić dane sprawcy i nałożyć na niego mandat karny. Za popełnione wykroczenie kierującemu grozi grzywna w wysokości nie niższej niż 1 500 zł oraz może on otrzymać 15 punktów. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kara finansowa może wzrosnąć nawet do 30 tysięcy złotych.

Konsekwencje, jakie niesie za sobą łamanie przepisów ruchu drogowego oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszych są surowe, ale adekwatne do zagrożenia. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla niego, czy wreszcie omijanie pojazdu, który się zatrzymał, by przepuścić przechodzącego po pasach - to najbardziej niebezpieczne wykroczenia, które skutkować mogą tragicznymi konsekwencjami.

Kolejny już raz apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do przepisów, wzajemny szacunek i zachowanie zdrowego rozsądku.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie naszego województwa powiadom nas przesyłając nagranie na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.53 MB)