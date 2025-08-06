Kolejna nieodpowiedzialna jazda kierującego pojazdem ciężarowym Powrót Drukuj Policjanci ustalają personalia kierowcy pojazdu ciężarowego, który w miejscowości Wieszki (pow. Nakielski) nie zastosował się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła” i kontynuował manewr tuż przed skrzyżowaniem oraz przejściem dla pieszych.

W środę (6.08.2025), w miejscowości Wieszki, w powiecie nakielskim (DW 246), ponownie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z pojazdem ciężarowym. Kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą wyprzedził inny pojazd nie stosując się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła” i kontynuował swój manewr tuż przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zdarzenie to zarejestrowała kamera zamontowana w pojeździe wyprzedzanym, którego kierujący przesłał materiał na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Dzięki temu nagraniu policjanci będą mogli ustalić sprawcę wykroczenia i nałożyć na niego mandat karny. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Przypominamy!

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Kierującemu pojazdem zabrania się również wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

Pamiętajmy, że jeżeli dojdzie do zderzenia czołowego samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym, może dojść do tragedii. Każdy kierowca powinien mieć świadomość (zwłaszcza zawodowy kierowca pojazdu ciężarowego), że jest odpowiedzialny za życie swoje i innych.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO POWIADOM NAS!

https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/ruch-drogow/informacje-dla-uzytkow/1818,STOP-AGRESJI-DROGOWEJ.html

Autor: kom. Remigiusz Rakowski

Publikacja: asp. Krzysztof Bratz

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.2 MB)