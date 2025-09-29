Kierowcy pomylili drogę publiczną z torem wyścigowym Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Kierowca Skody i BMW urządzili sobie wyścigi na drodze publicznej i wyprzedzili inny pojazd w na „podwójnej ciągłej”. Zarejestrowała to kamerka samochodowa z pojazdu wyprzedzanego, a kierujący przesłał ten filmik na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

25 sierpnia 2025 roku na DW543 w miejscowości Bierzgłowo, kierujący samochodami marki Skoda i BMW zachowali się bardzo nieodpowiedzialnie na drodze - wyprzedzili inny pojazd, nie stosując się do “linii podwójnej ciągłej”. Zachowanie kierujących było bardzo niebezpieczne z uwagi na dużą prędkość oraz bliskość przejścia dla pieszych. Za niestosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła) grozi mandat karny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych, ale jeśli sprawa trafi do sądu, to kierującym grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność na drodze. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

POWIADOM NAS!

https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/ruch-drogow/informacje-dla-uzytkow/1818,STOP-AGRESJI-DROGOWEJ.html

Autor: asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak WRD KWP Bydgoszcz

Publikacja: asp. Krzysztof Bratz