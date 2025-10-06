O włos od tragedii - STOP AGRESJI DROGOWEJ Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem. Nagranie, ilustrujące to nieprawidłowe zachowanie, trafiło na policyjną skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ. To mogło skończyć się tragedią!

W połowie września (16.09.25) na ul. Szosa Okrężna w Toruniu doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący fordem focusem wyprzedzał pojazd bezpośrednio przed przejściem i w miejscu wyłączonym z ruchu. W tym czasie wchodził na nie pieszy wraz z psem.

Niewiele brakowało, a prawidłowo przechodząca po pasach osoba zostałaby potrącona. Policjanci teraz ustalają, kto kierował pojazdem.

Zdarzenie to zarejestrowała kamera samochodowa innego uczestnika ruchu, który przesłał materiał na skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ, dzięki temu nagraniu policjanci będą mogli ustalić dane sprawcy i nałożyć na niego mandat. Za popełnione wykroczenia kierującemu grodzi grzywna w wysokości 1 600 zł oraz może on otrzymać 16 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Konsekwencje, jakie niesie za sobą łamanie przepisów ruchu drogowego oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszych są surowe, ale adekwatne do zagrożenia. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy wreszcie omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić - to najbardziej niebezpieczne wykroczenia skutkujące tragicznymi konsekwencjami.

Kolejny już raz apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do przepisów, wzajemny szacunek i zachowanie zdrowego rozsądku.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie naszego województwa, a co więcej dysponujesz nagraniem dokumentującym sytuację owiadom nas o tym pisząc na skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ.

Autor: kom. Remigiusz Rakowski WRD KWP Bydgoszcz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.96 MB)